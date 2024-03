News SSC Napoli | novità su Osimhen | il comunicato sulle condizioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 26 marzo 2024)dall’SSCN Konami Training Center: ledi Victorin vista del match decisivo contro l’Atalanta. La qualificazione alla prossima Champions League è la priorità degli azzurri: le ultime nove gare di campionato saranno determinanti per il futuro partenopeo. In una stagione in cui non sono riusciti ad imporsi in nessuna delle competizioni che hanno disputato, i ragazzi di Calzona sperano in un miracoloso piazzamento europeo. Il quinto posto potrebbe bastare e, dato un Bologna in piena volata Champions, dovrebbe essere il risultato massimo raggiungibile dal. Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a giocarsi le ultime possibilità per ottenere il piazzamento desiderato ha la necessità di avere i propri calciatori al top della condizione fisica e mentale. Nel pomeriggio , la squadra ha ...