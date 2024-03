Netflix annuncia il sequel di “Happy Gilmore” | Un tipo imprevedibile 2 sta arrivando

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Briganti , miniserie in 6 episodi prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos. La piattaforma di streaming della N ha inoltre ... (optimagazine)

Matthew Modine, da nemico a celebrante di nozze: sarà lui a sposare Millie Bobby Brown (star di Stranger Things) con Jake Bon Jovi - Da nemico in televisione a officiante alle nozze. Sarà questo il prossimo "ruolo" che ricoprirà l'attore Matthew Modine, conosciuto dal pubblico come Dr. Martin ...leggo

Mother of the Bride, Brooke Shields nelle prime immagini del film Netflix - Netflix ha pubblicato le foto ufficiali di Mother of the Bride, la nuova commedia romantica con protagonista la candidata al Golden Globe Brooke Shields. Il film dovrebbe essere distribuito ...movieplayer

Siete insetti: il messaggio nelle stazioni non è degli hacker, è una trovata Netflix - State guardando uno schermo, un tabellone elettronico dei treni, alla stazione e all'improvviso dei glitch sempre più frequenti compongono la scritta, enorme e in maiuscolo, "siete insetti". È success ...hdblog