Netanyahu contro Onu e Usa | ma è ancora presto per Rafah Il punto di Touval

(Di martedì 26 marzo 2024) “La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è di per sé consequenziale, poiché si tratta di una risoluzione non vincolante”, spiega Yonatan, board member del Mitvim, l’Israeli Institute for Regional Foreign Policies. “In questo senso — continua in una conversazione in cui ragiona con Formiche.net sugli effetti della votazione onusiana che chiede il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza — non c’è alcuna aspettativa che Israele si conformi alle richieste delle Nazioni Unite e possiamo presumere che gli Stati Uniti avrebbero posto il veto alla risoluzione se avesse effettivamente richiesto la conformità israeliana”. Invece gli Stati Uniti hanno scelto l’astensione, mandando anche un messaggio politico a Israele. Washington sta accusando il peso della linea con cui ha finora difeso il procedere dei combattimenti, mentre non trova ...