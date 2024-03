Nessuna squalifica per Acerbi | perché il giudice lo assolve

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilsportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di nonre il difensore dell'Inter e della Nazionale Francescoai sensi dell'articolo 28 del codice di giustizia sportiva dopo il caso di presunto razzismo con il calciatore del Napoli Juan Jesus. Ilha «ritenuto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata». IlSportivo ha deciso «vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR; sentito il Direttore di gara sullo ...

