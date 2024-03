Nessuna deroga Il M5S gela la Raggi | perché non può più candidarsi

Massignan contro giunta Tommasi: «Nessuna discontinuità su scelte urbanistiche» - Il rappresentante dell'osservatorio Veronapolis è deluso: «Il centro storico continuerà nel suo processo di desertificazione e di esasperazione del consumo turistico. E non saranno presi provvedimenti ...veronasera

Taglio tassi, speranze tradite – Nessuna delle principali banche centrali del pianeta ha fatto un passo verso il taglio dei tassi d’interesse - Taglio tassi, speranze tradite – Nessuna delle due principali banche centrali del pianeta ha fatto un passo verso il taglio dei tassi d’interesse Comprare vidalista online in Italia Il mercato finanzi ...torinonews24

Bergamo, Elly Schlein contro Santanchè e Meloni: «Non so in quale altro Paese una ministra accusata di truffa allo Stato resti in carica» - La segretaria nazionale del Pd al forum su Europa e pace:«La destra sa solo soffiare sulle paure della gente ma non risolve i problemi» ...bergamo.corriere