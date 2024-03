Nervi tesi nel Pd

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 26 marzo 2024) L’avvicinarsi delle elezioni sta provocando un grande nervosismo in casa dem. In ballo non c’è solo lo scontento per il fatto che la segretaria non abbia ancora fatto sapere se, dove e in quale posizione si candiderà per le Europee. Anche la gestione delle elezioni regionali ha generato malumori e delusioni. E così è finita nel mirino dei dirigenti del Partito democratico locali, soprattutto di quelli che provengono da Base riformista, la coppia Igor Taruffi-Davide Baruffi. Al primo si imputa la colpa di aver disdetto gli accordi che erano stati presi sia in Piemonte che in Basilicata, al secondo si attribuisce la responsabilità di non aver marcato la differenza con il responsabile organizzativo che viene visto come la diretta emanazione della leader. Baruffi infatti è uno degli esponenti di spicco dell’area Bonaccini e da lui i riformisti del Partito democratico si aspettavano un ...