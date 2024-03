Neroverdi in nazionale | le pagelle Doig segna | Thorstvedt in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) di Lorenzo Longhi SASSUOLO Passi la soddisfazione per i propri atleti, ma per un allenatore di club la pausa per le partite delle nazionali è sempre un problema. Per Davide Ballardini, così come per tanti altri suoi colleghi, il momento di poter lavorare con tutto l’organico a disposizione non è ancora arrivato: la squadra riprenderà oggi gli allenamenti al Mapei Football Center ma saranno ancora impegnati con le rispettive nazionali Cristian Volpato, che con l’Under 21 azzurra oggi pomeriggio a Ferrara sfiderà la Turchia nelle qualificazioni europee, Luca Lipani, indopo pranzo a Lignano con la Under 19 contro la Georgia nella fase Elite del campionato europeo di categoria, nonché Markus Pedersen e Kristian(stasera c’è l’amichevole Norvegia-Slovacchia), e pure Martin Erlic, la cui Croazia in serata sfiderà l’Egitto al Cairo nella ...