Nel mondo gaming è in arrivo la rivoluzione dell' Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 26 marzo 2024) In questi giorni ildei videogiochi ha lo sguardo puntato verso San Francisco e verso la Game Developers Conference 2024, un evento dal 18 al 22 marzo che vede gli sviluppatori delriunirsi per mostre, conferenze e annunci. Unae grandi notizie di quest’anno vede come protagonisti Ubisoft, nella sua divisione parigina, e la collaborazione con GenAI, Nvidia e Inworld AI. Prodotto di questa collaborazione sono i NEO NPC (dove NPC sta per Non Playable Characters), personaggi non controllati dal giocatore con cui interagire, mossi e controllati da una IA. La combinazioni di software permette, secondo quanto detto alla conferenza, una maggiore adattabilità e flessibilità nel rispondere alle azioni dei giocatori, rendendo ila narrazione più coerente e ...