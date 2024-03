Nel mirino dell’UE il modello “Pay or Consent” di Instagram e Facebook

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 26 marzo 2024) La “soluzione” introdotta da Meta, con l’abbonamento per evitare di consegnare a Menlo Park i propri dati, era stata criticata fin dalla sua presentazione al pubblico. In particolare, erano state sollevate delle legittime perplessità e preoccupazioni dal punto di vista della privacy “a pagamento” per usufruire dei servizi social delle piattaforme della holding di Mark Zuckerberg. Ora, però, non si parla più esclusivamente di GDPR: la Commissione Europea ha, infatti, aperto un nuovo fronte di indagine sul cosiddetto“Pay or“, in riferimento al Digital Markets Act, il Regolamento sui mercati digitali per cui l’azienda di Menlo Park è stata identificata come gatekeeper. LEGGI ANCHE > Perché la UE ha avviato indagini contro Meta, Google, Apple Annunciando l’apertura di molteplici indagini ai sensi del DMA, la Commissione UE ha ...