“Negoziavo in segreto col Quirinale” La confessione choc di Juncker

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 26 marzo 2024) Le figuracce di Giuseppe Conte in Europa ma non solo. Nell’intervista rilasciata al Sole 24 Ore, Jean-Claudes’è soffermato sul suo rapporto con la politica italiana e ha rivelato un aneddoto tutt’altro che rassicurante per le istituzioni nostrane. “Vi sono personalità italiane che mi hanno profondamente marcato. Prima di tutto, Carlo Azeglio Ciampi, uomo saggio e ponderato, ma anche Giorgio Napolitano. In questi anni di dibattiti feroci, gli italiani hanno dimostrato finezza nello scegliere i loro presidenti che si sono sempre differenziati dalla maggioranza delle personalità politiche italiane per la loro serietà e per la loro capacità a riflettere oltre la loro persona. Non amavano la combinazione, ma l’armonia”, le parole dell’ex presidente della Commissione europea. Ma è un altro il passaggio destinato a fare discutere e a necessitare di alcune ...