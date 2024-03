NBA | risultati della notte 26 marzo | record Sabonis | 54 doppie doppie di fila! DiVincenzo fa volare i Knicks | pazzeschi Hawks sui Celtics

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Sono 11 le partite che si sono disputate nella lungaNBA. Numerosi i fatti e i primati da raccontare, perché sono state parecchie le cose particolari accadute sui parquet a stelle e strisce. Ma andiamo a verificare con ordine i fatti. I Cleveland Cavaliers (44-28) non hanno problemi con gli Charlotte Hornets (17-54): 115-92, sei uomini in doppia cifra, il trio Mobley-Allen-Niang a 17 punti e tutto va liscio; dall’altra parte 24 di Brandon Miller. Basso punteggio e successo per i Brooklyn Nets (27-45) sui Toronto Raptors (23-49) per 88-96, anche se in chiave playoff questa vittoria difficilmente avrà una sua valenza. 19 i punti di Dennis Schroder e, dalla panchina, di Trendon Watford, contro Gary Trent Jr. che per i canadesi ne assomma 18. Non fanno fatica neppure i New York(43-28) contro i Detroit Pistons (12-59): 124-99 in quella che è ...