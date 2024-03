Nba 2023 2024 | Clippers momento no | crollo Suns | la corsa ad ovest è senza sosta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Nel finale di stagione della regular season, la cavalcata per un posto valido per la post-season, per quanto riguarda la Western Conference, è sempre più accesa. Per ora, le uniche squadre sicure di un posto sono gli Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets e Minnesota Timbervolwes. Dal 4^ al 11^ posto tutto è ancora in bilico.negativo per i Los Angeles, nonostante il ritorno di Russell Westbrook, che era fuori per infortunio, perdono nella notte con gli Indiana Pacers, e si vedono avvicinare pericolosamente le inseguitrici. Lo stesso coach dei californiani Tyronn Lue, a fine partita, ha ammesso che la squadra è stata troppo morbida durante la partita. Sconfitta ancor più clamorosa quella dei Phoenixche, nonostante i 65 punti in combinato di Kevin Durant e Devin Booker, si arrendono ai San Antonio Spurs, privi di ...