Nave contro ponte a Baltimora | tutto ciò che sappiamo | il problema “di alimentazione” | l’sos prima dello scontro | le condizioni del ponte

(Di martedì 26 marzo 2024) A, cittàStato del Maryland, dopo che ilFrancis Scott Key è crollato, è ufficialmente scattato lo stato d’emergenza. All’1.30 di notte, infatti, unacargo – il mercantile Dali, che batteva bandiera di Singapore ed era partita daper dirigersi verso lo Sri Lanka – ha urtato uno dei piloni che lo sostenevano, provocando le fiamme e il crollo dele la caduta in acqua di auto e persone. Cosaad ora dell’incidente? Laha avuto “undi”, ma è riuscita a emettere un “mayday”di scontrarsi, permettendo alle autorità di fermare il traffico sul, su cui si ...

