Nave cargo urta il ponte Key Bridge | l’intera struttura crolla in acqua | si temono vittime | IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) Il grave incidente si è registrato intorno all’1.30, ora locale (le 6.30 in Italia). Lamercantile che hato ilè affondata.to a Baltimora – Ilcorrieredellacittà.com Numerosi veicoli che stavano attraversando ilsono finiti in. Sito ilKeyIlFrancis Scott Key di Baltimora èto nella notte in seguito all’urto con unamercantile. L’imbarcazione ha poi preso fuoco ed è affondata. Numerosi veicoli che stavano attraversando ildi Baltimorato in seguito all’urto con una grande...