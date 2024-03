Nave cargo fa crollare il ponte di Baltimora | decine di auto cadono in acqua VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Si è sgretolato come se fosse una piramide di bastoncini dello Shangai, l’antico gioco da tavolo. Le impressionanti immagini del crollo del Francis Scott Key Bridge disono già virali. È accaduto tutto intorno all’1:30 locali (le 6:30 italiane). L’imponente struttura è crollata dopo che unaportacontainer non ha fermato la sua marcia contro uno dei piloni. Nelle immagini pubblicate sui social si vede laschiantarsi e prendere fuoco. A, nel Maryland, unè crollato dopo che unasi è schiantata contro di esso. pic.twitter.com/f0L8rZF0N8— Cittadino del Mondo ??? (@ilmondoeditutti) March 26, 2024 Tutto si è consumato in pochi istanti, colche cede subito, si accartoccia e cade a ...