Nave cargo colpisce e fa crollare un ponte a Baltimora | incidente mai visto | GUARDA

(Di martedì 26 marzo 2024) Una parte delFrancis Scott Key diè crollata dopo che una grandevi si è scontrata questa mattina presto. L', avvenuto intorno all'1.30, ora locale, (le 6.30 italiane) è stato confermato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. Ilha preso fuoco ed è collassato causando la caduta di alcuni veicoli in acqua e di sette persone. "Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni per unsulla I-695 Key Bridge. Il traffico viene deviato", ha scritto su X l'Autorità dei trasporti del Maryland. Poco dopo la stessa Autorità ha aggiornato l'allerta: "Allarme traffico a, evitare la I-695 nel corridoio sud-est. Crollo delI-695 Key Bridge a causa dell'urto di una ...