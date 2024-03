Nato | 100mila uomini pronti al fianco est Messaggio per Mosca | non ci provate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – Come i vecchi tempi, per contrastare la minaccia russa lapunta alla deterrenza. Ha reso nuovamente pienamente operativo e ha potenziato il quartier generale SHAPE di Mons, in Belgio - che ora ha una sala operativa in bunker antinucleare con 85 operatori in servizio H24 - e ha schierato nei paesi dell’Europa dell’est la Allied responce force, prima su una base di 40 milache poi sono lievitati a 100 mila e che si conta a portare, se necessario e con breve preavviso, a 300 mila. Oggi ad est sono schierate - in Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia - 8 brigate della Allied responce force. Attentato a, i servizi russi accusano l’Ucraina: “Terroristi addestrati da Kiev, coinvolti anche Usa e Gb, ci sarà una rappresaglia” “Tutti gli otto gruppi tattici – ...