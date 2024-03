Napoli | rischio ' gabbia dorata' per Osimhen | i possibili scenari per l' estate

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 - Definire 'ponte' un rinnovo a cifre extra lusso è riduttivo e sbagliato, ma quando ile Victorhanno prolungato di un anno (dal 2025 al 2026) la scadenza del sodalizio nato (non senza tribolazioni varie) nel 2020 l'impressione generale era di trovarsi di fronte a un compromesso reciproco per evitare conseguenze peggiori: per il club partenopeo ilera trovarsi spalle al muro dovendo gestire un giocatore non esattamente qualsiasi della rosa con una situazione contrattuale debolissima e per il giocatore in questione lo spauracchio era incappare in qualche rappresaglia più o meno diretta da parte di Aurelio De Laurentiis, con il trattamento riservato a Piotr Zielinski a fungere, con il senno di poi, da buon esempio. A tal riguardo, alla luce anche di quanto accaduto in ...

