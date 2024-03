‘Napoli Ottocento’ | 250 capolavori in mostra alle Scuderie del Quirinale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – Una carrellata di 250che rappresentano un omaggio al ruolo centrale di Napoli nel dibattito europeo sull'arte dell'Ottocento. Non a caso si chiama 'Napoli Ottocento', lastitadele inaugurata oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’esposizione, che sarà aperta al pubblico dal 27 marzo al 16 giugno, si compone di opere di Degas, Fortuny, Gemito, Mancini, Morelli, Palizzi, Sargent e Turner, tutte testimonianze del contributo offerto dalla città partenopea al dibattito culturale del cosiddetto secolo 'lungo' che prende le mosse dagli esiti della cultura illuminista di fine Settecento. “Un secolo non inizia e finisce in modo matematico”, spiega il curatore Sylvain Bellenger, parlando di una ...