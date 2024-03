Napoli | Marchetti parla anche dei prossimi obiettivi di mercato

(Di martedì 26 marzo 2024) HatodelLuca, giornalista di Sky Sport ed esperto di, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Addio Kim-Bayern possibile? Il difensore non ha pienamente convinto in questo suo primo anno al Bayern, tanto che non è stato titolare inamovibile, ma un suo ritorno in azzurro lo trovo difficile. Casi come quello di Lukaku sono rari, rappresentano più un’eccezione dovuta alla ferrea volontà del calciatore di tornare all’Inter”. Il Bayern Monaco “Inoltre il Bayern non si disfa facilmente di giocatori nuovi, che magari hanno bisogno di un periodo di adattamento e c’è da vederechi sarà il nuovo tecnico e quali saranno le sue decisioni sul difensore ex”. Il ...

SKY - Marchetti: "Napoli, difficile il ritorno di Kim, punterei su David per il dopo Osimhen" - “Addio Kim-Bayern possibile Il difensore non ha pienamente convinto in questo suo primo anno al Bayern, tanto che non è stato titolare inamovibile, ma un suo ritorno a Napoli lo trovo difficile. Casi ...napolimagazine

Napoli, il prossimo centrale difensivo…E a centrocampo… - Ardjan Ismajli al Napoli L’ultimo nome per la difesa porta in casa Empoli, dove gioca l’ex Spezia, che fu portato in Liguria ai tempi in cui il direttore sportivo era Mauro Meluso proprio dalla sua m ...informazione

Canottieri Napoli-Lazio 13-8: la capolista allunga in classifica - Un cospicuo tesoretto. Ammonta a +5 il vantaggio in classifica sulla Rari Nantes Lucio Auditore, che ha pareggiato con la Vela Nuoto Ancona (8-8). Turno favorevole la 17esima giornata di A2 per ...ilmattino