Napoli | l’Antica Pizzeria Da Michele raddoppia Nuova sede a Forcella | Un locale aperto alle prenotazioni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 26 marzo 2024)Da. Diversificandosi. Qui, cuore dellapiù verace, dove dal 1936 - in via Sersale – è attivo quello che molti partenopei considerano il tempio della pizza: tutto cominciò con Salvatore Condurro, pizzaiolo ambulante con lo spirito da imprenditore. E ora, proprio di fronte allastorica del brand che nel frattempo si è diffuso in tutto il mondo (o quasi), aprirà un nuovo. «Continueremo ad esaltare il legame con il luogo delle sue origini, accogliendo i tanti che desiderano godere di un’esperienza più tranquilla, senza file né fretta, un luogo per i napoletani che ci hanno sempre amati», spiegano Sergio Condurro e Francesco Ciotola, amministratori de...