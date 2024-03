Napoli | Juan Jesus cambia l’immagine del profilo dopo l’assoluzione di Acerbi | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) E’ arrivata anche la reazione dialla sentenza di assoluzione nei confronti di Francesco. Il difensore dell’Inter non è stato squalificato per mancanza di prove con riferimento alle accuse di razzismo. Il difensore dell’Inter è finito nel mirino della critica per una presunta frase razzista nei confronti dell’avversarioin occasione della partita del campionato di Serie A tra Inter e. La reazione diIl pugno chiuso di ‘ Potere nero’. E’ questa una nuova immagine sulInstagram di. Il calciatore delha deciso di commentare così la decisione del giudice sportivo di non squalificare il difensore dell’Inter. ...