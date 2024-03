Napoli | Gautieri | “E se fosse Gasperini? Non credo che…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 26 marzo 2024) L’allenatore ed ex calciatore (anche di Atalanta e) Carmineè intervenuto su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Lindstrom è un giocatore da aspettare o crede debba essere già bocciato? “Bocciare un giocatore come Lindstrom sarebbe sicuramente un errore. Quest’anno ha avuto poco spazio e, per quanto mi riguarda, potrebbe anche essere impiegato come interno di un centrocampo a tre. È stato preso per sostituire Lozano sulla fascia, ma non è stato semplice. È giovane, gli anni non sono tutti uguali e puntare su di lui sarà importante”. Il prossimo direttore sportivo del… Accardi può essere il d.s. perfetto per gli azzurri? “Accardi è un ottimo diesse, così come Meluso, che è stato criticato ingiustamente. Conosco Mauro, e posso dire si ...