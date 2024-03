Napoli | De Laurentiis vuole confermare Lindstrom

Nuovi aggiornamenti circa la situazione allenatore in casa Napoli , dove un nome nuovo sarebbe stato sondato da De Laurentiis . Il Napoli è entrato a pieno nella settimana di ritorno dalla pausa per ... (spazionapoli)

Nuovo allenatore Napoli, Gazzetta annuncia: Italiano in pole! Due alternative per ADL - Notizie Napoli calcio. Nonostante una stagione ancora da finire con la speranza di colmare il gap per la rimonta Champions, il Napoli ed Aurelio De Laurentiis sono già al lavoro per pianificare il pro ...msn

Giovane ‘craque’ per il Napoli: De Laurentiis anticipa tutti - Il Napoli punta con decisione a uno dei migliori talenti europei, un colpo che Aurelio De Laurentiis leverà a una ricca concorrenza.ultimecalcionapoli

I nomi sul taccuino di De Laurentiis. Ma solo se l’attuale allenatorenon dovesse centrare la qualificazione alla Champions - I nomi sul taccuino di De Laurentiis. Ma solo se l’attuale allenatorenon dovesse centrare la qualificazione alla Champions ...gazzetta