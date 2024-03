Napoli | caccia al nuovo bomber | Denkey e Pavlidis per l’dopo Osimhen

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilvaluta nuovi profili per l’attacco in vista di un possibile addio di. Piaccionodel Bruges edell’Az Alkmaar. Ilinizia a muoversi sul mercato per individuare il possibile sostituto di Victorin vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Roma, due nomi sono finiti nel mirino degli azzurri: Kevindel Cercle Bruges e Vangelisdell’AZ Alkmaar. La stellinaIl primo nome caldo è quello di Kevin, attaccante classe 2000 del Togo che milita nel campionato belga. Numeri incredibili per il giovane, arrivato già a quota 24 gol in 29 presenze stagionali. Valutato 15 milioni ad inizio anno, il suo valore ...

