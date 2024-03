Mysterium | c’è Umberto Galimberti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 26 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoAltro evento fra i più attesi del “Festival 2024”: “Orme del Sacro”. Protagonista dell’incontro, in programma questa sera, martedì 26 marzo alle 17.30 al Teatro Orfeo di Taranto, il prof., noto per lo straordinario lavoro nel campo della filosofia, dell’esistenza e della fenomenologia. Ingresso: 10euro (online: TicketSms, info: Orchestra Magna Grecia, 392.9199935)., ha insegnato Filosofia della Storia e Antropologia Culturale nell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Autore di numerosi libri che spaziano su argomenti che vanno dalla filosofia alla psicologia, all’antropologia culturale e alla sociologia, vanta tra le sue opere più celebri “I miti del nostro tempo”, “La mappa del destino” e “Il corpo”.è anche noto per i ...