Musk punta in alto | «Neuralink darà la vista ai ciechi» Annalisa Minetti | «Sogno di vedere i miei figli | anche solo per un mese»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo il primo impianto microchip sul primo paziente operato da, azienda fondata da Elon, che, da paralizzato dalle spalle in giù, ora riesce a muovere un cursore su uno schermo usando soltanto la forza del pensiero, arriva una nuova sfida. «Ora daremo laa chi è cieco», promette. Un obiettivo, spiega oggi Repubblica, a cui il magnate ambiva già a dicembre del 2022. «Blindsight — in italiano “visione cieca” — è il nome del nostro prossimo prodotto», ha annunciato qualche giorno fa il fondatore di. «La qualità dellaall’inizio sarà bassa, simile alla grafica delle prime console per videogiochi Nintendo, ma alla fine potrebbe superare quella umana». Se adesso il microchip invia segnali a una macchina in grado di interpretarli stavolta sarà la ...