Musetti elimina Shelton all’Atp Miami | oggi agli ottavi c’è Alcaraz

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – Un Lorenzoin forma smante voladi finale dell’Atp Masters 1000 di. Il toscano ha battuto lo statunitense Ben6-4 7-6(5) e ora ad aspettarlo c’è già Carlos, che ha sconfitto 6-2 6-4 il francese Gael Monfils. La vittoria diporta a quota tre, insieme a Sinner e Arnaldi, gli italiani in campo, martedì 26 marzo 2024, una cosa che non era mai successa sul cemento. “E’ il match più bello degli ultimi mesi, sento di aver fatto tutto bene e di aver ritrovato il vero Lorenzo in campo, a livello di maturità, di scelte, di fisicità”, ha detto. “Mi sentivo bene e ho contrastato un giocatore che per caratteristiche è forse il prototipo di ...