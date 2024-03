Musetti elimina Shelton all'Atp Miami, agli ottavi c'è Alcaraz - Un Lorenzo Musetti in forma smagliante vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il toscano ha battuto lo statunitense Ben Shelton 6-4 7-6(5) e ora ad aspettarlo c'è già Carlos Alcaraz, ch ...adnkronos

È tornato il Musetti show: a Miami batte l’idolo di casa Shelton, ora lo scontro con Alcaraz agli ottavi - Tre azzurri e zero americani. È questo il quadro, per molti aspetti sorprendente, degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Dopo Matteo Arnaldi e Jannik Sinner infatti, ecco Lorenzo Musetti. I ...ilfattoquotidiano

Ottavi di finale in Florida: Matteo alle 16 contro Machac, poi Jannik sfida O'Connell e in serata Lorenzo cerca l'impresa contro Alcaraz - Ottavi di finale in Florida: Matteo alle 16 contro Machac, poi Jannik sfida O'Connell e in serata Lorenzo cerca l'impresa contro Alcaraz ...gazzetta