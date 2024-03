Musetti è tornato | “Ho ritrovato me stesso Con Alcaraz sarà eccitante | sta governando il tennis con Sinner”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo un lungo periodo negativo, Lorenzosembra finalmente aver svoltato in questi giorni (in seguito alla grande gioia per la nascita di suo figlio) raggiungendo gli ottavi di finale al Masters 1000 di Miami 2024. Il toscano, dopo aver battuto al debutto il russo Roman Safiullin, si è sbarazzato anche del talento americano Ben Shelton (n.17 del ranking mondiale) per 6-4 7-6 e a questo punto se la vedrà al prossimo turno con la prima testa di serie del tabellone Carlos. “E’ il match più bello degli ultimi mesi. Sento di aver fatto tutto bene e di averil vero Lorenzo in campo, a livello di maturità, di scelte, di fisicità. Mi sentivo bene e ho contrastato un giocatore che per caratteristiche è forse il prototipo di giocatore che a me non piace. Me la sono goduta, ho fatto pochi gratuiti, poche scelte sbagliate, ...