Musetti | che spettacolo a Miami | Shelton battuto in due set Agli ottavi c’è Alcaraz

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Lorenzosi unisce a Jannik Sinner e Matteo Arnaldi nel tabellone deglidi finale del Masters 1000 di. Il tennista di Carrara ha infatti avuto la meglio sull’americano Ben, con il punteggio di 6-4, 7-6 confermando il suo ottimo stato di forma e soprattutto grande lucidità nei momenti decisivi. Così per la prima volta dal 2016 non ci saranno americanidelOpen. Ad aiutare l’azzurro la prima di servizio, con l’84% dei punti vinti che ha spinto il ventiduenne numero 24 al mondo alla vittoria finale. Nel primo setè partito subito forte, mantenendo sempre il servizio e concedendo pochi punti all’avversario quando è andato in battuta. Grazie a diversi colpi di ...

