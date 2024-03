Musetti-Alcaraz oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Lorenzosfiderà Carlosnegli ottavi di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Prosegue il sogno del tennista azzurro, che al primo torneo da papà ha sconfitto contro pronostico prima Safiullin e poi Shelton, tornando a sorridere dopo una serie di risultati non entusiasmanti. Proverà ora a fare l’impresa contro la testa di serie numero uno, lo spagnolo, pur partendo nettamente sfavorito alla vigilia.è avanti 3-1 nei precedenti, ma l’azzurro sta esprimendo un ottimo tennis e potrà scendere in campo senza avere granché da perdere. In palio un posto ai quarti contro il vincente di Dimitrov-Hurkacz. SEGUI IL LIVE DI ...