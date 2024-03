Musetti-Alcaraz oggi in tv | orario ATP Miami 2024 | programma | ordine di gioco | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Lorenzosi appresta a scendere nuovamente in campo quest’sul cemento della Florida per una sfida quasi proibitiva, in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 dicontro Carlos. Dopo aver sconfitto il russo Roman Safiullin e soprattutto il big server statunitense Ben Shelton, l’azzurro sarà dunque chiamato ad una grande impresa contro il n.2 al mondo e prima testa di serie del tabellone. Quattro i precedenti ufficiali complessivi, prendendo in esame anche l’affermazione dello spagnolo sulla terra rossa del Challenger di Trieste nel 2020. Il bilancio totale indica un 3-1 in favore del ventenne murciano, che si è imposto negli ultimi due scontri diretti andati in scena nella scorsa stagione, mentre l’unica vittoria del toscano risale alla finale di Amburgo nel ...