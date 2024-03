Muschio selvaggio passa a Luis Sal | ma fedez ritorna sui suoi passi | “Non ho detto addio | aspetto la legge”

(Di martedì 26 marzo 2024)dà l’: il 25 marzo è stata pubblicata l’ultima puntata firmata dal rapper e da Mr. Marra. «finisce qui, anzi non lo so.nelle mani di. Io e Marra ci leviamo dai c…» dice il rapper salutando così ifollower. La lite tra i due ideatori del format era avvenuta a giugno dell’anno scorso, dopo che avevano fondato una società insieme. Il Tribunale civile di Milano a fine febbraio ha accolto il ricorso cautelare presentato dallo youtuber e ha autorizzato il sequestro giudiziario del 50% della società che edita il podcast didi cui è titolare la Doom, l’azienda che cura l’immagine del cantante.«Il ...

