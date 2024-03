Muore la badante | centenaria immobilizzata per 24 ore accanto al cadavere

E’ successo a Uscio e l’anziana ha dovuto attendere l’arrivo dei soccorsi. E’ stata ricoverata per precauzione in ospedale (genova.repubblica)

Una storia agghiacciante arriva da Uscio, in provincia di Genova. La badante 70enne muore improvvisamente per un malore nella casa dove sta assistendo una anziana. La donna di 100 anni è rimasta per ... (thesocialpost)