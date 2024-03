Mudryk fa volare l’Ucraina agli Europei | sconfitta l’Islanda

(Di martedì 26 marzo 2024)segna il gol vittoria che mandaai prossimiin Germania a giugno: eliminatasegna il gol vittoria che mandaai prossimiin Germania a giugno: eliminataSCORES AND SENDS UKRAINE TO THE EUROS !!!!!!! WHAT A MOMENT ?? pic.twitter.com/wMnMWXApSK — Janty (@CFC Janty) March 26, 2024 Gli

Spareggi Europei 2024: l'Ucraina gioca per il suo popolo, la Georgia per la storia: ...di speranze per 6 nazioni che sperano di guadagnare gli ultimi 3 biglietti che consentono di volare ... Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Brazhko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; ...

Spareggi Europei 2024: l'Ucraina gioca per il suo popolo, la Georgia per la storia: ...di speranze per 6 nazioni che sperano di guadagnare gli ultimi 3 biglietti che consentono di volare ... Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Brazhko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; ...