Mps | nuovo collocamento di azioni | il Tesoro vende il 12 | 5%

(Di martedì 26 marzo 2024) Continuano le vendite delle quote della banca senese dopo la cessione del 25 per cento risalente allo scorso novembre

Poligrafici Printing ha conferito il nuovo incarico di Euronext Growth Advisor a Banca Finnat Euramerica dal 4 febbraio . Mps rimarrà in carica fino al 3 febbraio 2024 incluso. Ieri Banca Finnat ha ... (quotidiano)

Milano, 31 gennaio 2024 – nuovo raid antisemita sui muri del Memoriale della Shoah a Milano, sul secondo murales “Binario 21, I Simpson deportati ad Auschwitz”. È la quinta volta in un anno che le ... (ilgiorno)

Il Monte dei Paschi registra di nuovo l' utile . E tredici anni di distanza dal suo ultimo dividendo, prima di essere risucchiato in un vortice di perdite miliardarie, torna a remunerare i suoi soci ... (firenzepost)

Mef, via a raccolta ordini per vendere il 12,5% di Mps - (ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il Mef ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini per la cessione di un altro pacchetto di azioni di Mps, pari ...notizie.tiscali

Mps, il Tesoro vende il 12,5% e scende al 26,5%. La quota vale 670 milioni - Avviato il collocamento di una seconda tranche dopo l’operazione di novembre. Ora via XX Settembre scenderà al 26,5%. La quota in borsa vale 670 milioni ...milanofinanza

Mps, lo Stato fa un altro passo indietro: il Tesoro mette sul mercato il 12,5% - La quota del Ministero passerà dal 39,23% al 26,73% e non è escluso che venga ceduta una quota più rotonda, visto l’appetito degli investitori ...corriere