Mps | il Mef è sotto il 30% E la Borsa fiuta Unicredit

Il Mef colloca nuovo capitale di Mps sul mercato: è l'ora delle scelte - Il Tesoro vende il 12,5 per cento del Monte per incassare poco meno di 700 milioni. Davanti ci sono due strade: uscire completamente di scena o realizzare il famigerato “terzo polo” ...ilfoglio

Schlein, a Europee candidiamo Decaro, tra i sindaci migliori - (ANSA) - ROMA, 26 MAR - Tra le candidature del Pd alle Europee c'è quella "di uno dei più bravi sindaci d'Italia, Antonio Decaro, cha ha contribuito con la sua amministrazione alla rinascita della sua ...altoadige

Il petrolio chiude in calo a New York a 81,62 dollari - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,43% a 81,62 dollari al barile.quotidiano