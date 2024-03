Motori Gabriele Rossi si prepara per il Tour European Rally L’obiettivo è bissare il successo dello scorso anno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Sciolte tutte le riserve per l’agonistico 2024 per il pilota di Bastigliache tornerà a disputare il campionato europeo T.E.R., acronimo di, nella sezione autostoriche a bordo della fidata bianca Ford Sierra Cosworth RS affiancato dall’esperto navigatore adriese Fabrizio Hendel (i due in foto). Il geminiano cercherà diilottenuto lofra le vetture storiche, iniziando dalSierra Morena, dal 5 al 7 aprile, proseguendo cole Antibes Côte d’Azur, dal 9 al 11 maggio. Sicuramente presente alTerra Sarda Storico, in calendario dal 4 al 6 ottobre, doveè salito sul ...