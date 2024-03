MotoGP | Dall’Igna | “L’incidente tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez? Ogni commento è superfluo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Lasaluta il Portogallo e si prepara a fare i bagagli in direzione del Texas. Nel corso del weekend del 13-15 aprile, infatti, vivremo l’attesissimo Gran Premio delle Americhe sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas. Una gara che ci dirà molto sul prosieguo della stagione e che potrà, o meno, dare conferme su quanto visto nelle prime due uscite. In casa Ducati la situazione a Portimao è stata agrodolce. Jorge Martin ha vinto la gara domenicale, mentre Francescoha chiuso la sua domenica al tappeto dopo un contatto con un altro collega dihio come. Ildel direttore tecnico Gigiprova a gettare acqua sul fuoco di quanto avvenuto in curva 5. “Possiamo dire di essere sempre protagonisti… in tutti i ...