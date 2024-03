MotoGP | classifica piloti aggiornata dopo GP Portogallo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Jorge Martin vince il Gran Premio delsul circuito di Portimao. Seconda posizione poi per Enea Bastianini e terza piazza per Pedro Acosta, alla sua prima apparizione sul podio di. Cadono all’ultima tornata Maverick Vinales, vittima di problemi tecnici, e Francesco Bagnaia insieme a Marc Marquez, impegnati in una bagarre fin troppo combattuta. ‘Martinator’ conquista così la prima posizione nel mondiale, seguito da Binder e poi Bastianini: Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 60 pt Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 42 pt Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 39 pt Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 37 pt Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 28 pt Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 27 pt Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 25 pt Maverick Viñales (Aprilia Racing) 19 pt Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 16 pt Fabio ...