Motivi sentimentali | si dà fuoco e muore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 16.20 Un uomo di 50 anni, alle sei di stamane si è cosparso il corpo di benzina, si è chiuso nella sua auto e si è datodavanti all'abitazione di famiglia a Golasecca,Varese. Ricoverato in gravissime condizioni è morto in ospedale. Si è datodavanti alla moglie di 42 anni e alla figlia di 13, le quali sono rimaste a loro volta gravemente ustionate nel tentativo di salvarlo. Il gesto sarebbe stato compiuto per. L'uomo si stava separando dalla moglie con la quale non viveva già più.