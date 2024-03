Mostro torna con il singolo ‘Andare via’ feat Shari

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 26 marzo 2024) Si intitola Andare via (Epic Records/Sony Music Italy) ila cuiaffida il ritorno sulla scena a oltre un anno dal progetto ‘The Illest, Vol. III’ che ha superato 25,8 milioni di stream. Il brano è in uscita sulle piattaforme digitali venerdì 29 marzo (qui il pre-save) e vede la partecipazione disu una produzione curata da Nick Sick, producer con cui il rapper romano ha fondato il collettivo ILL MOVEMENT . Cover da Ufficio Stampa In Andare via,affronta il tema del desiderio di fuga, del sentirsi in gabbia e della necessità di evadere. Il tutto, con un sound leggero e vintage nel ritornello, che esplode su un beat rap/trap oderno nelle strofe. E nel tipico stile di, la scrittura suona diretta ed estremamente evocativa, con la vocead ...