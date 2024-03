Mosca | arrestato un altro uomo per la strage del Crocus | avrebbe affittato casa ai terroristi Ma il Cremlino rilancia | «Il mandante è l’Ucraina»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) La Corte diche si occupa delladi venerdì scorso alCity Hall ha tramutato in arresto il fermo di un ottavo sospettato nell’attacco. Si tratta di Alisher Kasimov: originario del Kirghizistan, è cittadino russo e ha quattro figli. L’è accusato di averun appartamento a uno dei presunti. Kasimov si difende sostenendo che non sapeva nulla su chi fosse l’affittuario o cosa stesse progettando. All’indomani della prima ammissione di Vladimir Putin sulla matrice islamista dell’attacco, senza però mollare la presa sull’ipotesi di presunti «mandanti» a Kiev, a riportare in primo piano la pista ucraina è stato un suo fedelissimo come Nikolai Patrushev. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla matrice della, il capo ...