Morto per infarto a Lamezia Terme in ambulanza senza medico a bordo | c' erano solo infermieri | soccorsi vani

Lutto nel mondo dell’arte, è Morto Giuliano Vangi - Pesaro, 26 marzo 2024 – Lutto nel mondo dell’arte per la scomparsa del pittore e scultore Giuliano Vangi, uno degli artisti contemporanei più importante nel panorama internazionale: si è spento a ...lanazione

Macchinista foggiano muore sul regionale Pescara-Sulmona: colpito da infarto, ha salvato tutti i passeggeri - Aveva 61 anni ed era originario di Foggia, anche se residente a Termoli, il macchinista Morto per un infarto mentre era alla guida del convoglio regionale che collega Pescara a Sulmona. Prima che il ...foggiatoday

Alessandro Valletta non ce l'ha fatta. Morto dopo 10 giorni di agonia il 22enne colpito da una ruota al rally del Ciocco - All'ospedale di Pisa i medici hanno fatto di tutto per salvarlo sottoponendolo anche a un delicato intervento chirurgico ma il 22enne non si è mai ripreso Non ce l'ha fatta ed è Morto dopo 10 giorni ...leggo