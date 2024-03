Morto l' uomo che si è dato fuoco nell' auto davanti casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Èl'di 50 anni che alle sei di oggi si è cosparso di benzina chiusoa propriadandosiall'abitazione di famiglia di via Puccini a Golasecca, in provincia di Varese. Il 50enne è spirato intorno alle 15 dopo il ricovero nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano in seguito alle gravissime ustioni riportate. L'si èsotto gli occhi di moglie di 42 anni, e figlia di 13 anni, entrambe sono rimaste gravemente ustionate nel tentativo di salvarlo.