Morto il 50enne che si è dato fuoco davanti a moglie e figlia di 13 anni L' ultimo messaggio sui social | «Ho un cancro»

(Di martedì 26 marzo 2024) Èl'uomo di 50che alle sei di oggi si è cosparso di benzina chiuso nella propria auto dandosiall'abitazione di famiglia di via Puccini a Golasecca, in...

Scatta foto alla moglie , ma precipita nel fiume : purtroppo per un uomo di 50 anni non c’è stato nulla da fare Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nella tarda serata di sabato a ... (cityrumors)

Cusano Milanino (Milano), 20 marzo 2024 – È morto all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo l’uomo che si è dato fuoco in via Alemanni 10, davanti alla Casa di riposo di Cusano Milanino. Nonostante ... (ilgiorno)

È morto l'uomo di 50 anni che alle sei di oggi si è cosparso di benzina chiuso nella propria auto dandosi fuoco davanti all'abitazione di famiglia di via Puccini a Golasecca, in... (leggo)

Si uccide dandosi fuoco di fronte casa della moglie e della figlia - I medici del Niguarda hanno provato a salvargli la vita ma è stato tutto inutile. È Morto l’uomo di 50 anni che all’alba di martedì 26 marzo si è cosparso di benzina dentro alla propria auto… Leggi ...informazione

È Morto l'uomo che si è dato fuoco a Golasecca - – È in condizioni molto gravi un 50enne che, alle 6 circa di questa mattina, si è dato fuoco all’interno della sua auto parcheggiata davanti casa a Golasecca… Leggi ...informazione

Golasecca, si dà fuoco davanti ai familiari: 50enne non ce l’ha fatta - A Golasecca un uomo di 50 anni si è dato fuoco in auto davanti alla moglie e alla figlia, è Morto per le gravi ustioni riportate ...vnews24