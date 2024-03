Monterosi-Benevento | designato l’arbitro della sfida di sabato al ‘Bonolis’ di Teramo

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il fischietto Luca De Angelisezione di Milano ad arbitrare(ore 14) il match delditralombardo ha un solo precedente con la Strega al ‘Ciro Vigorito’ in occasionecasalinga contro il Potenza, terminata 1-0 in favore dei giallorossi. De Angeli sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Davide Rignanese di Rimini; il quarto ufficiale sarà Mario Leone di Avezzano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Che bel pomeriggio per la Puglia in serie C. Benevento-Monopoli 0-1, Messina-Foggia 0-3, Virtus Francavilla Fontana-Monterosi Tuscia 2-0. In particolare da segnalare la tripletta di Millico del ... (noinotizie)

Serie C, risultati e classifica dopo la 33a giornata: Benevento a -9 dalla Juve Stabia e a +4 sull’Avellino - Con il posticipo di questa sera si è concluso il turno valido per la trentatreesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2023-24. Le squadre, quindi, torneranno tutte in campo tra sabato 30 ...tvsette

Eric Lanini, grave infortunio caviglia ko: lo stop sarà lungo - Brutte notizie in casa Benevento. Le preoccupazioni della vigilia erano ampiamente giustificate. L'infortunio occorso a Eric Lanini è abbastanza serio: a una prima valutazione ...ilmattino

Serie C Girone C: Risultati e Classifica della 33° giornata - Va in archivio la 33° giornata del Girone C di Serie C. Al termine della stagione mancano cinque giornate e tutto può ancora accadere. Negli anticipi del sabato la capolista Juve Stabia, vincendo a So ...irpiniaoggi