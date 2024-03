Monreale | via ai lavori nella chiesa di Sant’Agata al Monte per 2 | 8 milioni di euro

Monreale – Stanziati 130 mila euro dal Ministero dell’Interno: la Giunta comunale approva la delibera per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione della Via Strada Ferrata . Entro ... (monrealelive)

Monreale – Nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi nei locali della Solidarietà Sociale e dell’Assessorato alla Salute, in presenza dell’assessore Giuseppe Di Verde e della consigliera ... (monrealelive)

Monreale – Nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi nei locali della Solidarietà Sociale e dell’Assessorato alla Salute, in presenza dell’assessore Giuseppe Di Verde e della consigliera ... (monrealelive)

Vento a Palermo fa crollare muri su auto parcheggiate, raffiche fino a 95 km orari: decine le segnalazioni - Le raffiche di vento che hanno colpito Palermo hanno causato diversi danni, tra cui muri crollati su auto in sosta. Allerta gialla in Sicilia ...notizie.virgilio

Calcio giovanile: l’Under 15 della Conca d’Oro Monreale si qualifica per i playoff - Monreale, 26 marzo – Una tappa importante quella raggiunta dalla formazione Under 15 della Conca d’Oro Monreale, guidata da mister Domenico Abbate, che con due giornate d’anticipo si qualifica per i p ...monrealenews

Il vento sferza Palermo e provincia: super lavoro per i vigili del fuoco - PALERMO – Sono quindici gli interventi ancora in corso da arte dei vigili del fuoco. Il vento della scorsa notte ha sradicato alberi e pali della luce, scoperchiato coperture in lamiera, divelto carte ...livesicilia