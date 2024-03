Mondiali2026 | Asia Arabia Saudita di Mancini pareggia 1-1 in Tagikistan

(Di martedì 26 marzo 2024) La selezione guidata dall'ex ct azzurro è in testa al girone G delle qualificazioni ROMA - Buon pareggio per l'di Roberto, impegnata innella quarta giornata del girone G delle qualificazionitiche ai Mondiali del 2026. A decidere la partita le reti di Al-Buraik

Qualificazioni Mondiali 2026: Arabia, Australia e Giappone a un passo dalla seconda fase - L'Arabia Saudita ha vinto le prime tre partite del Gruppo G di qualificazione Asiatica ai Mondiali 2026 e puo' assicurarsi un posto nella fase ...sportmediaset.mediaset

Mondiali 2026: salta partita in N.Corea, Giappone vicino al pass - Il Giappone sta per ottenere la matematica qualificazione ai Mondiali 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. (ANSA) ...ansa

MONDIALI 2026 - Qualificazioni, l’Australia batte 2-0 il Libano e consolida il primo posto - Terza vittoria in altrettante partite per l’Australia, nel primo girone di qualificazione ai Mondiali 2026. I Socceroos del CT Graham Arnold, fermatisi ai quarti di finale nell’ultima edizione della C ...napolimagazine